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МЭР: ВВП РФ в ноябре снизился на 0,3% в годовом выражении после роста в 1% в октябре


Экономика / Макроэкономика

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. ВВП РФ в ноябре снизился на 0,3% в годовом выражении после роста в 1% в октябре, говорится в картине экономики Минэкономразвития РФ за январь.

"В ноябре, по оценке Минэкономразвития России, ВВП сократился на 0,3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года", - говорится в сообщении.

Основной отрицательный вклад в ВВП внесла динамика промышленного производства (-1,2 процентного пункта), уточнили в МЭР.

При этом, ведомство сообщает, что Месячные и квартальные данные Росстата указывают на темп роста ВВП РФ по итогам 2017 года на уровне 1,4-1,8%, однако после ретроспективного пересмотра данных показатель может оказаться выше. 

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«После спада в 2016 году на 0,2% ВВП в 2017 году вырос. Месячные и квартальные данные Росстата указывают на темп роста по итогам 2017 года на уровне 1,4-1,8%. При этом окончательные данные могут отличаться от этой цифры из-за возможного уточнения ретроспективных данных и в связи с поступлением дополнительной информации», — говорится в сообщении.

В первую очередь, это годовые данные по субъектам малого и среднего предпринимательства, а также дополнительная информация из годовой отчетности крупных и средних предприятий.

«Ряд непосредственно наблюдаемых данных (потребление электроэнергии, грузоперевозки ж/д транспортом, авиаперевозки, продажи автомобилей, результаты опросов предприятий) указывают на то, что рост в прошедшем году мог быть выше», — полагают в МЭР.

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