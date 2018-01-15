Стерджен: Экономика Шотландии после Brexit может терять по 12,7 млрд фунтов в год

ЛОНДОН, 15 янв ПРАЙМ. "Жесткий" сценарий выхода Великобритании из ЕС (Brexit) приведет к сокращению бизнес-инвестиций в Шотландию более чем на 10%, а экономика региона к 2030 году будет терять по 12,7 миллиарда фунтов стерлингов в год, заявила в понедельник первый министр Шотландии Никола Стерджен, представляя доклад, подготовленный группой экономистов по заказу регионального правительства.

"Данный доклад – экономическая модель, и речь идет о том, что лучший вариант для экономики Шотландии – остаться в ЕС, а наименее вредоносный вариант – это сохранение в составе единого рынка", - сказала Стерджен.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года по итогам референдума, прошедшего летом 2016 года.

Ранее в январе аналогичный доклад представила мэрия Лондона – города, голосовавшего на референдуме, как и Шотландия, против выхода Великобритании из состава ЕС. В докладе, подготовленном специалистами Cambridge Econometrics, говорилось, что уровень ущерба, который нанесет Великобритании выход из ЕС, зависит от того, насколько "жестким" будет Brexit.

Самый радикальный вариант — выход из единого рынка и таможенного союза ЕС 29 марта 2019 года без переходного периода, - как утверждали авторы доклада, может обернуться экономической катастрофой для страны и ее столицы: потерей 482 тысяч рабочих мест и почти 50 миллиардов фунтов стерлингов инвестиций к 2030 году. А средний годовой уровень роста ВВП может понизиться в этом случае до 1,1% с 1,3%.