ОЭСР: Экономическая активность в РФ в ноябре вновь выросла

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Уровень экономической активности в России поднялся в ноябре до 101,4 пункта со 101,2 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные сводного опережающего индекса (Composite Leading Indicators, CLI) стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

"Среди основных стран с развивающейся экономикой CLI продолжает указывать на рост в промышленном секторе Китая, при этом аналогичные признаки отмечены и в России в настоящее время", - говорится в релизе. В октябре индикатор увеличился после 100,9 пункта в сентябре.

Что касается экономически развитых стран, то, в частности, CLI Великобритании снизился до 99,1 пункта с октябрьского показателя в 99,4 пункта, индекс США вырос до 99,9 пункта по сравнению с уровнем предыдущего месяца в 99,4 пункта. Во Франции показатель остался на уровне октября в 100,4 пункта. CLI Италии вырос до 100,7 пункта со 100,6 пункта в октябре, Германии - до 101,1 пункта против прежних 101 пункта.

В Японии индикатор остался на уровне прошлого месяца в 100,1 пункта, в Китае - вырос до 99,6 пункта с октябрьского показателя в 99,5 пункта. Агрегированный CLI стран "Большой семерки" по-прежнему составляет 100,1 пункта.

В США, Японии, Канаде, зоне евро в целом, а также во Франции, Германии и Италии по-прежнему ожидается стабильный темп роста показателя CLI, но в Великобритании темп роста, вероятно, замедлится, также отмечено в релизе.

ОЭСР выпускает опережающий индикатор для ранних сигналов экономического роста или спада. Он учитывает ряд показателей, предшествующих изменению динамики макропоказателей, и может считаться краткосрочным прогнозом развития экономики.