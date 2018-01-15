FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

ОЭСР: Экономическая активность в РФ в ноябре вновь выросла


Мировая экономика / Экономика

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Уровень экономической активности в России поднялся в ноябре до 101,4 пункта со 101,2 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные сводного опережающего индекса (Composite Leading Indicators, CLI) стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

"Среди основных стран с развивающейся экономикой CLI продолжает указывать на рост в промышленном секторе Китая, при этом аналогичные признаки отмечены и в России в настоящее время", - говорится в релизе. В октябре индикатор увеличился после 100,9 пункта в сентябре.

Что касается экономически развитых стран, то, в частности, CLI Великобритании снизился до 99,1 пункта с октябрьского показателя в 99,4 пункта, индекс США вырос до 99,9 пункта по сравнению с уровнем предыдущего месяца в 99,4 пункта. Во Франции показатель остался на уровне октября в 100,4 пункта. CLI Италии вырос до 100,7 пункта со 100,6 пункта в октябре, Германии - до 101,1 пункта против прежних 101 пункта.

В Японии индикатор остался на уровне прошлого месяца в 100,1 пункта, в Китае - вырос до 99,6 пункта с октябрьского показателя в 99,5 пункта. Агрегированный CLI стран "Большой семерки" по-прежнему составляет 100,1 пункта.

В США, Японии, Канаде, зоне евро в целом, а также во Франции, Германии и Италии по-прежнему ожидается стабильный темп роста показателя CLI, но в Великобритании темп роста, вероятно, замедлится, также отмечено в релизе.

ОЭСР выпускает опережающий индикатор для ранних сигналов экономического роста или спада. Он учитывает ряд показателей, предшествующих изменению динамики макропоказателей, и может считаться краткосрочным прогнозом развития экономики.

Версия для печати

Бюджет РФ

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ