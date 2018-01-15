Минэкономразвития рассказало об успехах четырех структурных реформ в экономике РФ

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Прошедший, 2017 год, стал годом завершения макроэкономической стабилизации в РФ и увенчался успехом нескольких структурных экономических реформ, которые были проведены за последние три года, говорится в докладе Минэкономразвития.

"Прошедший год ознаменовался завершением процесса макроэкономической стабилизации после двойного шока для платежного баланса, сформировавшегося в 2014 году (снижение цен на энергоносители и введение санкций). Инфляция опустилась до рекордно низкого значения в 2,5% и впервые оказалась ниже целевого значения Банка России, бюджетный дефицит снизился до уровня в 1,5% ВВП, экономика вернулась к росту", - отмечается в документе.

МЭР указывает, что властям удалось за последние три года реализовать целый блок структурных реформ в макроэкономической политике. "Первое – переход к таргетированию инфляции. Второе – отказ от политики управления валютным курсом и переход к его свободному плаванию. Третье – адаптация бюджета к низким ценам на нефть и введение бюджетного правила с ценой отсечения 40 долларов за баррель (в ценах 2017 года). Четвертое – полноценное введение механизма, снижающего влияние волатильности цен на нефть на внутреннюю экономику", - пишут авторы доклада.

Минфин в феврале 2017 года начал покупки валюты на рынке для минимизации зависимости курса рубля от волатильности нефтяных цен. На эти цели направляются дополнительные нефтегазовые доходы бюджета.

Данный механизм, по оценке МЭР, существенно снизил возможный краткосрочный позитивный эффект на экономику – и вклад активного роста нефтяных цен в динамику ВВП 2017 года составил всего 0,3 процентного пункта. "Такая политика обеспечивает защиту экономики от колебаний внешнеэкономической конъюнктуры и тем самым способствует более высоким темпам экономического роста в долгосрочной перспективе", - полагают авторы доклада.

"Главный результат реализованных структурных реформ – формирование долгосрочного периода низкой волатильности всех ключевых экономических показателей: инфляции, темпов роста экономики, заработных плат", - заключают они.