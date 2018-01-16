СМИ: Минфин подготовился к размещению евробондов для возвращения капитала‍

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Финансовое ведомство РФ направило потенциальным инвесторам документы по евробондам для возвращения капиталов в страну, пишет РБК во вторник со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что единственной преференцией в рамках нового финансового инструмента, который должен защитить активы крупного российского бизнеса от экономических санкций США, станет льгота по НДФЛ от валютной переоценки.

В конце декабря прошлого года Минфин направил в Национальный расчетный депозитарий (НРД) подготовленные документы по технической стороне размещения ценных бумаг, сообщил РБК собеседник, близкий к подготовке выпуска евробондов.

"Глобальный сертификат будет лежать в НРД, через него и будут заходить другие клиенты", - рассказал он.

По словам другого источника издания, близкого к финансово-экономическому блоку в кабмине, финансове министерство уже разослало документацию по бондам потенциальным инвесторам.

"Никаких особых преференций, кроме льготы по НДФЛ от валютной переоценки, не будет", – особо отметил он и добавил, что эти меры - совсем не то, на что первоначально рассчитывал бизнес.

Изданию не удалось получить ответы на запросы от пресс-службы Минфина и НРД.