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Счетная палата предлагает создать из ПФР, ФОМС и ФСС единый фонд в публичной собственности


Экономика

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Счетная палата РФ предлагает объединить Пенсионный фонд России (ПФР), Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонд социального страхования (ФСС) в один государственный внебюджетный фонд, который находился бы не в государственной, а в публичной собственности, заявила глава ведомства Татьяна Голикова на сессии Гайдаровского форума.

По ее словам, в этих структурах работают 162,8 тысячи человек, и на сегодня расходы на содержание трех государственных внебюджетных фондов составляют суммарно 143,8 миллиарда рублей, которые покрываются за счет собираемых в их бюджеты страховых взносов, являющихся по сути налогами на фонд оплаты труда.

"И здесь мы считаем необходимым поставить вопрос, что мы в принципе говорим о том, что мы создаем единую информационную систему, в том числе после того, как администрирование страховых взносов было передано ФНС, и должны исключить необходимость создания параллельных информсистем всеми тремя государственными внебюджетными фондами. Ресурсы, которые они затрачивают на информатизацию, очень большие", - сказала Голикова.

"В этой связи мы рискуем предложить рассмотреть вопрос о создании единой организационной структуры - единый государственный внебюджетный фонд, который бы объединил все эти фонды. По опыту большинства аналогичных институтов объединенный фонд обязательного социального страхования должен представлять собой уникальную управленческую структуру, находящуюся не в государственной, а в публичной собственности", - заявила глава Счетной палаты РФ.

По ее словам, такая управленческая структура необходима для распределения ресурсов фонда, администратором же наполняющих его бюджет страховых взносов предполагается оставить ФНС. "Мы полагаем, что такая форма должна найти отражение в Гражданском кодексе. Это позволит построить управление принципиально новым социально-страховым фондом по принципу социального партнерства, повысить прозрачность деятельности фонда и обеспечить высокий уровень доверия со стороны населения", - подытожила Голикова.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума 2018. Организатором форума "Россия и мир: цели и ценности" выступает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

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