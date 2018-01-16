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Правительство РФ готовит предложения по перенастройке налоговой системы


Экономика

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Правительство РФ готовит предложения по перенастройке налоговой системы, рассматривается возможность льгот для людей с низким доходом, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы готовим различные варианты, в том числе перенастройки в налоговой системе с тем, чтобы не было такого, когда люди с большим достатком пользуются преференциальными режимами в условиях, когда люди с небольшими доходами не получают доступа к тем или иным льготам", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

По словам Силуанова, готовящиеся предложения по перенастройке и уточнению налоговой системы не будут приводить к увеличению нагрузки на бизнес.

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