Годовая инфляция в Великобритании в декабре оказалась в рамках прогноза - 3%

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Инфляция в Великобритании в декабре 2017 года в годовом выражении составила 3%, а в месячном - 0,4%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что показатель составит 3% в годовом выражении и 0,4% в месячном.

Индекс CPIH, который учитывает расходы домовладельцев на содержание жилья, вырос в декабре в годовом исчислении на 2,7% после роста на 2,8% в ноябре. Рост показателя в месячном выражении составил 0,3%.