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Первые решения по реформе еврозоны могут быть приняты в июне


Мировая экономика / Экономика

БРЮССЕЛЬ, 16 янв - ПРАЙМ. Первые решения по реформе еврозоны, куда в настоящее время входят 19 стран Евросоюза, но могут присоединиться и практически все остальные страны ЕС, могут быть приняты в июне текущего года, сказал премьер-министр Эстонии Юри Ратас в Европарламенте (ЕП).

"Я надеюсь, мы примем первые конкретные решения по реформе еврозоны в июне", - сказал Ратас, чье выступление в ЕП транслировалось службами Еврокомиссии.

Еврозона насчитывает 19 стран, все из них являются членами ЕС, в котором всего 28 государств. Все страны ЕС (кроме двух), не применяющие евро, как ожидается, должны войти в еврозону, но лишь после того, как их экономики будут соответствовать определенным критериям. Страны, не пожелавшие переходить на евро, это Дания и Великобритания. Последняя сейчас находится в процессе отделения от ЕС в целом.

"Евросаммит (в декабре – ред.) обсудил пути и способы реформы монетарного и экономического союза с целью принять первые решения в июне … В следующие шесть месяцев работа Еврогруппы и Экофина сконцентрируется в таких сферах … как завершение формирования банковского союза и дальнейшее развитие ESM", - сказал, в свою очередь, глава Евросовета Дональд Туск, также выступая в ЕП.

ESM – это Европейский механизм стабильности, который может оказывать финансовую поддержку кризисным странам еврозоны, а также проблемным банкам региона. Его поддержкой, в частности, пользуется Греция. Ранее в ЕС звучали предложения создать на базе ESM Европейский валютный фонд, аналог МВФ.

Банковский союз формируется в еврозоне и странах ЕС, желающих к нему присоединиться, вот уже несколько лет.

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