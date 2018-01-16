Казначейство: Профицит консолидированного бюджета РФ за 11 месяцев составил 370 млрд руб

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Профицит консолидированного бюджета России в январе-ноябре 2017 года составил 370,3 миллиарда рублей, сообщается в материалах Казначейства РФ.

Доходы бюджета за эти одиннадцать месяцев составили около 27,269 триллиона рублей, расходы — 26,898 триллиона рублей.

В январе-ноябре 2016 года дефицит консолидированного бюджета РФ, по данным ведомства, составил 1,35 триллиона рублей.

В 2016 году дефицит консолидированного бюджета РФ, по данным Казначейства, вырос на 11,7% и составил 3,142 триллиона рублей.