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Казначейство: Профицит консолидированного бюджета РФ за 11 месяцев составил 370 млрд руб


Экономика / Макроэкономика

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Профицит консолидированного бюджета России в январе-ноябре 2017 года составил 370,3 миллиарда рублей, сообщается в материалах Казначейства РФ.

Доходы бюджета за эти одиннадцать месяцев составили около 27,269 триллиона рублей, расходы — 26,898 триллиона рублей.

В январе-ноябре 2016 года дефицит консолидированного бюджета РФ, по данным ведомства, составил 1,35 триллиона рублей.

В 2016 году дефицит консолидированного бюджета РФ, по данным Казначейства, вырос на 11,7% и составил 3,142 триллиона рублей.

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