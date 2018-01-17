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Потребительская уверенность россиян в IV квартале не изменилась


Экономика

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Индекс потребительской уверенности россиян в четвертом квартале 2017 года не изменился по сравнению с третьим кварталом и составил минус 11%, сообщает Росстат.

При стабильности индекса потребительской уверенности отмечался рост индекса произошедших изменений в экономике России и индекса благоприятности условий для крупных покупок. Оценка субъективного мнения населения относительно ожидаемых изменений в экономике России, а также произошедших и ожидаемых изменений в личном материальном положении осталась на прежнем уровне.

Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации составил минус 2%. Доля респондентов, положительно оценивающих изменения в экономике РФ в течение следующих 12 месяцев, по сравнению с третьим кварталом не изменилась и составила 23%. Доля негативных оценок сократилась до 22% против 23% кварталом ранее. Доля респондентов, считающих, что экономическая ситуация в России останется прежней, составила 50% (в третьем квартале – 51%).

Индекс произошедших изменений в экономике РФ повысился на 2 процентных пункта и составил минус 10% против минус 12% в третьем квартале. Доля респондентов, положительно оценивающих произошедшие изменения в экономической ситуации, увеличилась до 18% (в третьем квартале – 16%). В то же время доля отрицательных оценок сократилась до 33% против 35%. Доля нейтральных оценок увеличилась до 49% против 48%.

Индекс ожидаемых изменений в личном материальном положении в четвертом квартале по сравнению с третьим кварталом не изменился и составил минус 4%. Доля респондентов, ожидающих улучшения своего материального положения в течение следующих 12 месяцев, по сравнению с третьим кварталом сократилась до 12% против 13%. Доля отрицательных оценок не изменилась - 18%.

Индекс произошедших изменений в личном материальном положении в четвертом квартале также не изменился и составил минус 12%. Доля респондентов, положительно оценивающих изменения в своем материальном положении в течение года по сравнению с третьим кварталом не изменилась и составила 10%. Доля отрицательных оценок сократилась до 30% (в третьем квартале – 31%).

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