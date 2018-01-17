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Дефицит бюджета РФ за 2017 год составил 1,5% ВВП


Экономика / Макроэкономика

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета РФ за 2017 год составил 1,5% ВВП, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе Гайдаровского форума в РАНХиГС.

"За 2017 год у нас дефицит 1,5%. Я напомню, что первоначально бюджет предусматривал 2,5%, мы уточнили на 2,2%, сейчас - 1,5%", - сказал глава Минфина.

Чистый отток капитала из РФ в 2017 году вырос в 1,6 раза, до $31,3 млрд >>

По словам Силуанова, бюджет РФ выйдет на профицит в 2018 году при сохранении текущей конъюнктуры по нефти.

"В этом году у нас по плану - 1,3% дефицит к ВВП. Но если будет продолжаться такая же конъюнктура, как сегодня, мы выйдем на профицит", - сказал министр.

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