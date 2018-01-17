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Силуанов: Профицит бюджета РФ в 2018 г будет чуть меньше 2% ВВП в благоприятных условиях


Экономика / Макроэкономика

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Профицит федерального бюджета РФ в 2018 году будет чуть меньше 2% ВВП при сохранении благоприятных условий, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

"У нас дефицит 1,3% ВВП (в законе о бюджете на 2018 год – ред.), если мы 3% привлечём (дополнительных нефтегазовых доходов – ред.), минус 1,3% ВВП, сколько будет? Чуть меньше 2% ВВП", - сказал Силуанов журналистам, отвечая на вопрос об ожидаемом размере профицита бюджета РФ в текущем году.

"Но если сохранятся те же самые условия что и сейчас существуют", - подчеркнул он.

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