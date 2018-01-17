Силуанов: Налоговые изменения в РФ должны быть приняты в весеннюю сессию Госдумы

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Изменения в налоговую систему РФ должны быть приняты в весеннюю сессию Госдумы, чтобы заработать с 2019 года и уже не меняться на протяжении следующего шестилетнего политического цикла, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Власти РФ в настоящее время готовят предложения по перенастройке налоговой системы. Силуанов во вторник заявил, что, в частности, рассматривается возможность льгот для людей с низким доходом.

"Мы сейчас обсуждаем предложения по совершенствованию налоговой системы. Они должны быть рассмотрены и приняты весной, в весеннюю сессию работы парламента… Уже со следующего года, с 2019 года, эти решения должны будут реализоваться, и наша задача заключается в том, чтобы на следующий политический цикл в течение шести лет не менять налоговые условия. Это тоже залог стабильности, прогнозируемости работы наших организаций, бизнесменов, стабильности и устойчивости развития экономики", - сказал Силуанов в интервью телеканалу РБК RBCM.