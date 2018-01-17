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Силуанов: РФ должна превратиться во вторую Норвегию и не ощущать изменений нефтяных цен


Компании / Экономика / Макроэкономика

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Россия должна проводить свою бюджетную политику таким образом, чтобы не чувствовать колебаний нефтяных цен по аналогии с Норвегией, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"Россия должна превратиться во вторую Норвегию, которая совершенно не чувствовала изменения ценовых колебаний на нефть, которые проходили прошедшие несколько лет. Все это благодаря тому, что (страна – ред.) проводила очень взвешенную и консервативную бюджетную политику", - сказал Силуанов в интервью телеканалу РБК RBCM.

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