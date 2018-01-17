UniCredit Group ожидает в 2018-2019 гг снижение темпов роста ВВП РФ до 1,3%

ВЕНА, 17 янв - ПРАЙМ. Итальянская UniCredit Group прогнозирует, что рост ВВП в 2018-2019 годах несколько замедлится с текущей оценки группы в 1,8% и составит в среднем 1,3%, следует из доклада группы, представленного на конференции Euromoney.

"Основная проблема для роста российской экономики - это низкий потенциал, что объясняется несколькими причинами, среди которых не самая хорошая демографическая ситуация. Когда высокий приток иностранной рабочей силы, то продуктивность экономической активности снижается, а количество рабочей силы увеличивается", - прокомментировал доклад журналистам главный экономист UniCredit Group по Центральной и Восточной Европе Дан Букса.

Он также напомнил, что в отношении России уже несколько лет действуют санкции, которые также негативно влияют на экономическую ситуацию в стране.

Прогноз по динамике ВВП РФ за 2017 год главный экономист объяснил эффектом низкой базы. "Причиной достаточно высокого роста в 2017 году является эффект низкой базы. 2016 год был не самым хорошим годом, и после рецессии произошло восстановление. Но даже если посмотреть на показатель ВВП за третий квартал, то уже видно замедление. Так что, похоже, что рост достиг максимума в середине 2017 года", - считает экономист.

Тем не менее, он подчеркнул, что проводимая ЦБ политика поможет в будущем улучшить темпы экономического роста России. "То, что делает ЦБ РФ, - это очень хорошо, и поможет улучшить экономический рост в будущем. Снижение процентных ставок, особенно снижение долгосрочных процентных ставок, позволит российским компаниям, особенно частному сектору, брать более дешевые займы", - сказал Букса.

На этой неделе Минэкономразвития оценило возможный рост экономики РФ исходя из квартальных и месячных данных Росстата по итогам 2017 года в интервале 1,4-1,8%. Действующий официальный прогноз министерства по росту ВВП РФ в 2018 году равняется 2,1%. Согласно оценкам Банка России, рост российской экономики в 2017 году составил 1,7-2,2%, в 2018 году - 1,5-2%.