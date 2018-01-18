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ЦБ Казахстана может ужесточить условия обращения криптовалют в стране


Мировая экономика / Экономика
  • *Тенге
    © fotolia.com, ekipaj

МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Национальный банк (ЦБ) Казахстана рассматривает возможность ужесточения условий оборота криптовалют в стране вплоть до запрета их покупки за тенге, сообщил глава регулятора Данияр Акишев.

"Мы с правительством выработали позицию, что мы готовы ужесточать условия обращения криптовалют в Казахстане, в том числе запрет на покупку на тенге криптовалют, может быть, и запреты, связанные с эмиссией криптовалют на территории Казахстана", - сказал Акишев в интервью телеканалу "Россия 24" .

"В отношении трансграничных операций мы будем смотреть, потому что администрировать это сложно, но здесь больше работа будет сводиться к разъяснительному характеру. То есть, мы должны будем разъяснить обществу, что эти риски они несут сами", - добавил он.

Глава Нацбанка также считает, что криптовалюты обладают признаками финансовой пирамиды.

"Я очень консервативен в отношении криптовалют. Более того, я считаю, что мы имеем место с отдельными проявлениями признаков финансовых пирамид, когда актив, на самом деле, не представляет фундаментальных стоимости или ресурсов, но тем не менее его стоимость растет пока, только на ажиотаже в новостях и со стороны некоторых инвесторов", - отметил Акишев.

В середине октября глава Нацбанка сообщил, что ведомство совместно с правительством вырабатывает подход к выпуску и обращению криптовалют. По его словам, сложность данного процесса заключается в особенностях криптовалют, которые имеют наднациональную природу, а также не являются чьим-либо обязательством или гарантией, в том числе государства.

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Криптовалюты

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