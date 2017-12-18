Мосбиржа и МЭР РФ проведут отбор компаний для выхода на рынок инноваций и инвестиций

МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Московская биржа MOEX совместно с Минэкономразвития РФ проведут отбор компаний потенциальных эмитентов акций и облигаций на рынке инноваций и инвестиций (РИИ), а также разработают и реализуют меры поддержки компаний, планирующих выход на публичный рынок, сообщается на сайте биржи.

Отмечается, что партнерами проекта станут Внешэкономбанк, компания "ВЭБ Инновации" и фонд "Да Винчи Капитал" (Da Vinci Capital). Отбор компаний будет проводиться с января по апрель 2018 года в два этапа. Первый этап будет проведен Национальным исследовательским университетом "Высшая школа экономики", а второй этап - экспертной группой из числа участников Экспертного совета РИИ Московской биржи и внешних экспертов, в том числе Минэкономразвития.

Участниками станут технологические компании, входящие в рейтинг "ТехУспех" и являющиеся участниками проекта "Национальные чемпионы", с выручкой не менее 2 миллиарда рублей, а также компании ИТ-сектора, представленные в рейтингах CNews и рейтинге российских IT-компаний РБК RBCM+, с выручкой не менее 6 миллиардов рублей, и другие технологические компании, отвечающие критериям отбора.

Как сообщает Мосбиржа, победителям может быть оказана поддержка по консультациям в части подготовки к выходу на публичный рынок, поддержка от партнеров РИИ, информационная поддержка, содействие освещению деятельности участников проекта в отечественных и зарубежных СМИ, координация взаимодействия с органами госвласти и институтами развития, а также по другим направлениям.

"Конкурс - очень правильное начинание Московской биржи и Минэкономразвития России. Мы переходим от государственной стратегии по поддержке цифровой экономики к конкретным шагам. Не секрет, что молодые технологические компании ... зачастую смотрят в сторону Силиконовой долины. Наша задача - создать им возможности для капитализации и продажи внутри страны. И на этапе становления рынка инноваций и инвестиций поддержка государства, в том числе таких институтов развития, как ВЭБ, жизненно необходима", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя ВЭБа Николая Цехомского.

Рынок инноваций и инвестиций Московской биржи - биржевой сектор для высокотехнологичных компаний, созданный биржей совместно с "Роснано". Эмитентами РИИ являются высокотехнологичные компании, обладающие значительным потенциалом роста. К торгам на РИИ допускаются акции и облигации инновационных компаний, а также паи венчурных фондов.