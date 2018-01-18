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Суммарный урожай кофе в Бразилии в 2018 г может составить 54,4-58,5 млн мешков


Компании / Мировая экономика / Экономика / Потребительский рынок / Сельское хозяйство

САН-ПАУЛУ, 18 янв - ПРАЙМ. В 2018 году Бразилия получит довольно крупный урожай кофе за счет повышения урожайности и благоприятных погодных условий, сообщает Dow Jones со ссылкой на агентство Conab.

Ожидается, что суммарный урожай кофе составит 54,4-58,5 млн мешков по 132 фунта. Урожай арабики может достигнуть 41,7-44,6 млн мешков, а урожай робусты – 12,7-14 млн мешков, прогнозируют в Conab. Цифры не суммируются из-за округлений.

По данным Conab, в 2017 году урожай кофе в Бразилии составил 45 млн мешков, из которых 34,2 млн мешков пришлось на арабику и 10,7 млн мешков – на робусту.

Производство арабики в Бразилии имеет двухгодичный цикл, в рамках которого наиболее крупный урожай приходится на четные года. В нечетные года урожай меньше, поскольку кофейные деревья находятся в стадии "отдыха".

Производство робусты восстанавливается после засухи, которая наблюдалась в штате Эспириту-Санту, основном регионе-производителе указанного сорта кофе.

Бразилия занимает первое место в мире по производству и экспорту кофе.

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