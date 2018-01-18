Рада Украины приняла новый закон о приватизации госимущества

МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Верховная рада Украины приняла в четверг, 18 января, правительственный закон "О приватизации государственного и коммунального имущества". Новый документ призван сделать процедуру приватизации на территории страны прозрачной и конкурентной, при этом накладывая запрет на продажу имущества субъектам Российской Федерации.

За принятие такого закона проголосовали 266 парламентариев Рады, необходимый минимум для утверждения - 226 голосов.

Отмечается, что теперь закон должен подписать президент Украины Петр Порошенко. После этого, со дня, следующего за днем опубликования документа в официальной прессе, закон вступит в силу.

Напомним, что в стране в течение нескольких последних лет говорили о необходимости провести масштабную приватизацию. Это одно из ключевых требований международных кредиторов страны к Украине для выдачи кредитов. Тем не менее, в настоящее время процесс приватизации так и не был запущен. В том числе - по причине того, что на предлагаемые объекты для приватизации нет потенциальных покупателей. В ноябре прошлого 2017 года парламент страны принял законопроект "О приватизации государственного имущества" в первом чтении.