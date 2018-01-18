Международные резервы РФ с 5 по 12 января выросли на 1,2%

МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Международные резервы РФ за неделю выросли на 1,2% и по состоянию на 12 января составили 437,9 миллиарда долларов против 432,6 миллиарда долларов на 5 января, сообщил Банк России.

"Международные резервы за неделю увеличились на 5,3 миллиарда долларов США, или на 1,2%, в результате положительной переоценки и возврата средств банками-резидентами Банку России по сделкам "валютный своп" и на 12 января составили 437,9 миллиарда долларов США", - говорится в сообщении регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2017 год международные резервы РФ выросли на 14,6% и на 1 января составляли 432,7 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов. По состоянию на 21 апреля 2017 года международные резервы РФ достигли уровня в 400 миллиардов долларов впервые с декабря 2014 года.