Министры стран ЕС в январе рассмотрят изменение "черного списка" стран - налоговых гаваней

БРЮССЕЛЬ, 18 янв - ПРАЙМ. Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза (Экофин) на грядущем в январе заседании рассмотрит вопрос изменения "черного списка" третьих стран - налоговых гаваней, который был принять в Евросоюзе в конце прошлого года, сказал еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси на пресс-конференции.

"Первый для Евросоюза список был согласован в декабре. Некоторые из 17 стран из "черного списка" быстро осознали, почему это в их же интересах - сотрудничать с ЕС, делая оперативные и конкретные предложения по изменению своих налоговых законодательств. Это положительно, это приветствуется, так как в этом и есть цель этого списка. На следующей неделе Экофин должен будет принять решения по этим новым предложениям. Некоторые могут быть огорчены сокращением "черного списка", - сказал он.

При этом предполагается, что даже если какие-то страны перейдут в "серый список", они будут наблюдаться.

Следующее заседание Экофина назначено на 23 января, свидетельствует сайт Совета ЕС. В понедельник агентство Рейтер со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении документы сообщило, что есть предложение исключить из "черного списка" Панаму, Южную Корею, ОАЭ, Барбадос, Гренаду, Макао, Монголию и Тунис.

Экофин на заседании в начале декабря согласовал "черный список" стран - налоговых гаваней. Согласно материалам Совета ЕС, всего в этом списке 17 стран и территорий, среди которых ,в частности, Тунис, ОАЭ, Бахрейн, Гренада, Республика Корея, Монголия, Панама. Список был составлен по ряду критериев, в том числе налоговой прозрачности и справедливости налогообложения.

Евросоюз рекомендовал этим 17 юрисдикциям произвести запрошенные им изменения в их налоговых системах, поскольку налоговое законодательство этих стран и территорий, политика и административные практики приводят или могут привести к потере доходов государствами Евросоюза. В ожидании этих изменений ЕС и его страны-члены могут применить защитные меры, как налоговые, так и иные.