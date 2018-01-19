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Росстат: Накопления граждан в рублях увеличились почти на 14% за год


Экономика / Макроэкономика

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Россияне за прошедший 2017 год нарастили свои накопления в рублях на 13,9%, пишет газета "Известия" в пятницу со ссылкой на данные Росстата.

Как следует из документации Росстата, рост объема накоплений граждан России за год в 5,5 раза превысил уровень инфляции в стране за тот же период.

Отмечается, что большая часть россиян предпочитает хранить деньги в банках: объем средств на депозитах составил 19,6 трлн рублей. Сюда не входят валютные вклады.

В наличных у россиян, по данным Росстата, 5 трлн рублей. В ценных бумагах - еще 4,7 трлн рублей.

Эксперты, опрошенные газетой, полагают, что рост сбережений россиян в прошлом году был связан с повышением реальной заработной платы, а также лояльными к клиентам ставками по депозитам.

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