Госдума одобрила списание долга Киргизии перед Россией на $240 млн‍

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Нижняя палата российского парламента (Госдума) в пятницу ратифицировала протокол к российско-киргизскому соглашению об урегулировании задолженности Киргизии.

Данный документ подразумевает списание остатка долга в размере $240 млн перед Россией.

Напомним, что в июне прошлого 2017 года президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявлял о том, что власти РФ приняли решение списать все долги киргизской стороны перед Москвой. После этого в ноябре парламент Киргизии принял законопроект о ратификации соглашения по списанию остатка долга страны перед РФ. 9 декабря новый президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков документ подписал.

Соглашение об урегулировании задолженности Киргизии перед Россией было заключено в сентябре 2012 года. Россией 22 мая 2013 года было списано $188,9 млн, оставшийся долг в $300 млн подлежал списанию в течение 10 лет, по $30 млн в год. В 2016 и 2017 годах было списано $60 млн.