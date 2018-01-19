ЦБ: Годовая инфляция в РФ в I квартале будет находиться вблизи 2,5%

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Годовая инфляция в РФ в первом квартале 2018 года будет находиться вблизи уровня декабря прошлого года в 2,5%, следует из информационно-аналитического материала ЦБ "Динамика потребительских цен".

"Годовая инфляция в декабре 2017 года стабилизировалась на уровне 2,5%. С учетом текущих тенденций в первом квартале 2018 года годовая инфляция будет находиться вблизи уровня декабря 2017 года", - говорится в сообщении. Инфляция в РФ с 10 по 15 января составила 0,1%, с начала года - 0,2%

В дальнейшем, ожидает ЦБ, действие ряда факторов будет способствовать возвращению годовой инфляцию к цели в 4%. "По мере того, как запасы высокого урожая будут исчерпаны, ожидается корректировка цен на плодоовощную продукцию. Кроме того, возможно некоторое ускорение темпов роста цен производителей вслед за произошедшим увеличением мировых цен на нефть. Дальнейшее восстановление потребительской активности также будет создавать условия для приближения инфляции к 4% в 2018 году", - отмечает регулятор.

В декабре годовая инфляция по группе продовольственных товаров сохранилась на ноябрьском уровне в 1,1%. "С одной стороны, на рынке, возможно, начало сказываться снижение объема предложения отдельных овощей. В результате цены на плодоовощную продукцию впервые с июля превысили уровень соответствующего месяца 2016 года. С другой стороны, высокая насыщенность рынка рядом других продовольственных товаров (мясо и птица, молоко и сахар) нивелировала это влияние", - поясняют авторы материала.

Годовые темпы роста цен в группе непродовольственных товаров сохранились в декабре на исторически минимальных значениях, указывается в докладе. "По некоторым видам непродовольственных товаров в целом в 2017 году отмечалась дефляция, например по бытовой технике (-0,6%) и медикаментам (-3,4%). В течение года на снижение цен товаров этих категорий, имеющих заметную долю импорта, влияла курсовая динамика. На ценах медикаментов также сказалась политика правительства по поддержанию доступности жизненно важных лекарственных средств", - отмечают в ЦБ.

"При этом небольшой (0,1 процентного пункта) прирост годовых темпов роста цен на непродовольственные товары в декабре в основном объяснялся ростом цен на бензин, связанным с тенденцией к увеличению мировых цен на нефть. Годовой рост цен на непродовольственные товары без автомобильного топлива замедлился", - сообщается в докладе.