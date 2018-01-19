Минфин предварительно оценил дефицит бюджета РФ за 2017 год в 1,4% ВВП

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Федеральный бюджет РФ в 2017 году, по предварительной оценке, был исполнен с дефицитом в 1,4% ВВП, или 1,336 триллиона рублей, сообщило министерство финансов в пятницу.

Объем поступивших в казну доходов за 2017 год Минфин предварительно оценил в 15,09 триллиона рублей, они оказались на 2,5% выше уровня, заложенного в закон о бюджете. Основная их часть была перечислена ФНС - в сумме 9,162 триллиона рублей (на 2,6% выше официального прогноза). ФТС перечислила в бюджет в прошлом году 4,576 триллиона рублей, превысив годовой план на 2,8%. Перечисления от других ведомств составили в сумме 1,352 триллиона рублей, что на 1,3% больше прогноза на 2017 год.

По расходам федеральный бюджет был исполнен на 16,426 триллиона рублей, они оказались на 1,8% меньше уровня, предусмотренного первой редакцией закона о бюджете на 2017 год, и на 3,5% меньше суммы в уточненной росписи бюджета.

Минфин изначально закладывал в закон о бюджете прогнозный объем дефицита на уровне 2,5% ВВП, однако осенью при внесении поправок понизил его до 2,2% ВВП. Глава Минфина Антон Силуанов на текущей неделе говорил, что оценивает дефицит бюджета за прошлый год в 1,5% ВВП.

Первичный дефицит, то есть без учета расходов на обслуживание государственного долга, составил по итогам прошлого года 0,7% ВВП.