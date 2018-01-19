ЦБ: Обещанное повышение минимальных зарплат на Украине в 2018 году ускорит инфляцию

КИЕВ, 19 янв - ПРАЙМ. Обещанное украинскими властями повышение минимальной зарплаты в 2018 году до 4,2 тысяч гривен (146 долларов по текущему курсу) и пенсий приведет к увеличению инфляции в целом на около 1,6 процентного пункта, заявил замглавы Национального банка (ЦБ) Украины Дмитрий Сологуб.

Минимальная заработная плата на Украине с 1 января 2018 года повысится до 3723 гривны (129,7 доллара). Сейчас она составляет 3,2 тысячи гривен (111 доллара). Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что в 2018 году уровень поступления в государственный бюджет позволит принять решение о повышении минимальной зарплаты для населения на 28% - с 3,2 тысячи гривен (118 долларов) до 4,2 тысячи гривен.

"Если повышение "минималки" до 4,2 тысячи гривен состоится с 1 июля, то влияние на инфляцию будет около 0,5 процентных пункта. Важно понимать, что здесь работает чистая математика. Но есть еще другие факторы - та же монетарная политика, которая может повлиять в обратном направлении. Если же повышение состоится с 1 апреля, то мы оцениваем эффект на инфляцию в 0,8%", - сказал Сологуб в пятницу в интервью информагентству "Украинские новости".

Он сообщил, что по подсчетам Нацбанка из-за принятого в конце прошлого года решения о повышении пенсий, инфляция в 2018 году вырастет еще на около 0,8 процентного пункта.

Государственный бюджет Украины на 2018 год предусматривает инфляцию на уровне 9%.