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Топилин: объединение ПФР, ФОМС и ФСС возможно, но отнимет время и ресурсы


Пенсионная реформа / Экономика

НОВГОРОД, 19 янв - ПРАЙМ. Реализация идеи объединить Пенсионный фонд России (ПФР), Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонд социального страхования (ФСС) в один государственный внебюджетный фонд технически возможна, но отнимет время и ресурсы, заявил глава Минтруда Максим Топилин.

Во вторник глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова, выступая на сессии Гайдаровского форума, предложила объединить ПФР, ФОМС и ФСС в один государственный внебюджетный фонд, который находился бы не в государственной, а в публичной собственности.

"Мне кажется, что это все технически возможно, но важнее гораздо не заниматься разъединением и объединением, это отнимает время и ресурсы... У нас проблемы понятные... Нужно думать не над тем, как объединять и разъединять структуры, а как оптимизировать систему соцстрахования с точки зрения тарифов, обязательств, которые есть, это более верный путь, в этом есть потребность", - сказал министр.

Ранее вице-премьер Ольга Голодец заявила, что предложение объединить ПФР, ФСС и ФОМС пока не прорабатывалось, а Топилин отмечал, что "не видел таких официальных предложений".

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