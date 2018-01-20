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На повышение зарплат бюджетников в России будет выделено 14,5 млрд рублей


Экономика

МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Правительство одобрило выделение 14,5 миллиарда рублей на повышение оплаты труда бюджетников, следует из перечня решений, опубликованного на сайте кабинета министров.

"Это позволит достичь в 2018 году запланированных указами президента России показателей заработной платы работников бюджетных учреждений", — говорится в документе.

Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал о работе по выполнению "майских указов" Владимира Путина, в том числе и о том, что в федеральном бюджете зарезервированы 14,5 миллиарда рублей для повышения зарплат учителей, преподавателей вузов, научных сотрудников, воспитателей, врачей и работников культуры.

Ранее сообщалось, что в 2018 году зарплата врачей вырастет до 200% от средней по региону, а медицинского персонала — до 100%. Преподаватели вузов и ученые также будут получать 200% от средней зарплаты.

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