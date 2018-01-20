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Нацбанк Украины допустил досрочное прекращение сотрудничества с МВФ


Мировая экономика / Экономика

МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Киев уже в середине 2018 года может прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом. Об этом в интервью "Украинским новостям" заявил замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб, передает РИА Новости.

По его словам, это произойдет в том случае, если страна до июля не получит очередной транш от МВФ. "Учитывая политический цикл, отсутствие решения по траншу МВФ до конца второго квартала будет свидетельствовать о том, что текущая программа EFF с высокой вероятностью уже не возобновится", — отметил замглавы НБУ.
При этом Сологуб признал, что предоставление транша возможно только при принятии "кучи непопулярных реформ". "Если теоретически украинское правительство за два месяца до выборов захочет принять кучу непопулярных реформ, то оно деньги получит. Но вопрос в том, что вероятность этого низкая", — отметил он.

Крупнейший кредитор Украины — МВФ — в 2017 году выделил Киеву транш в размере миллиарда долларов, еще один транш был перенесен на 2018 год. Всего по действующей программе Киев за три года получил четыре транша в размере 8,5 миллиарда долларов из планировавшихся 17,1 миллиарда долларов.

Нацбанк Украины в 2018 году рассчитывает получить два транша на сумму 3,5 миллиарда долларов, однако Минфин рассчитывает, что сумма предоставленных кредитов может оказаться больше. Действие программы, утвержденной в 2015 году, изначально было рассчитано на четыре года.

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Экономика Украины

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