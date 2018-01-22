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ЦБ: Замедление инфляции повысило оптимизм россиян‍ в 2017 году


Компании / Экономика / Финансы / Потребительский рынок

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. На оптимизме россиян в прошлом 2017 году положительно сказалось замедление инфляции в стране, повысив этот показатель до трехлетнего рекорда, пишет газета "Известия" со ссылкой на доклад Банка России "Инфляция и инфляционные ожидания".

Издание сообщает, что за прошлый год потребительские настроения граждан страны стали самыми позитивными за последнее время:  индекс потребительских настроений вырос из-за стабильности национальной валюты (рубля) и экономической ситуации.

В результате этих факторов в 2017 году россияне проявили интерес к ипотечным продуктам: ставки по этим видам кредитов стали минимальными за всю историю ипотечного кредитования - до 9–9,5% годовых. При этом, как следует из материалов Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), всего за прошлый год было выдано около 1,1 млн жилищных кредитов на сумму в 2 трлн рублей. Это новый рекорд ипотечного рынка.

Инфляция за прошлый год составила, по данным Росстата, 2,5%. Как следствие, вслед за замедлением роста цен снизились и инфляционные ожидания населения Российской Федерации. На конец 2017 года они составили 10%, это стало самым низким показателем с 2010 года (весь период наблюдений).

Еще один показатель - годовой рост цен - также пошел вниз. ЦБ в докладе отмечает, что россияне ожидают рост цен на товары и услуги в 2018 году на 8,7%. Регулятор рассчитывает, что инфляционные ожидания населения и дальше будут демонстрировать такую динамику.

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