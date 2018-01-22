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ПФР выдал 725 тыс сертификатов на материнский капитал в 2017 г


Экономика / Власть

МОСКВА, 22 янв ПРАЙМ. За прошедший 2017 год Пенсионный фонд России (ПФР) выдал 725 тысяч государственных сертификатов на материнский капитал, отмечает пресс-служба организации.

"В 2017 году Пенсионный фонд России выдал 725 тысяч государственных сертификатов на материнский капитал. В целом за все время действия программы количество заявлений на получение материнского сертификата превысило 8,5 миллиона", - сообщает ПФР.

"Полностью распорядились средствами материнского капитала 58% владельцев сертификата. За все время действия программы было выплачено 2 миллиарда средств материнского капитала", - пояснили в пресс-службе.

По данным фонда, самым популярным направлением расходования средств маткапитала по-прежнему остается улучшение жилищных условий. На это направление уходит 91,1% от подавших заявление.

За все время действия программы маткапитала в России за счет средств сертификата жилищные условия улучшили свыше 5 млн российских семей, из которых 3,3 млн - частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты. Еще свыше 1,9 млн семей с детьми улучшили свои жилищные условия без привлечения кредитных займов.

Другие направления, куда россияне тратили средства маткапитала - это обучение детей (более 0,5 млн заявок), перевод средств материнского капитала на накопительную пенсию мамы (около 4 тысяч заявок) и 131 заявка была подана на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов.

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