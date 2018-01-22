ЦБ: Трендовая инфляция в РФ в декабре замедлилась до 5,4%

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Трендовая инфляция в РФ в декабре замедлилась до 5,4% с 5,5% в ноябре, сообщает Банк России.

"Оценка годовых темпов трендовой инфляции в декабре 2017 года снизилась до уровня 5,4% с 5,5% в ноябре", — говорится в материалах регулятора.

Как отмечает ЦБ, несмотря на устойчивое замедление трендовой инфляции, ее текущая оценка все еще представляется повышенной из-за наблюдавшихся на ретроспективе сравнительно более высоких уровней инфляции, а также инерционности данного показателя по построению.

Среднесрочные риски превышения инфляцией уровня 4% в год снижаются, но пока преобладают над рисками устойчивого отклонения инфляции вниз.