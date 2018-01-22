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НБУ: Сумма обязательств Украины перед МВФ составляет $12,1 млрд


Мировая экономика / Экономика

КИЕВ, 22 янв - ПРАЙМ. Общая сумма финансовых обязательств Украины перед Международным валютным фондом (МВФ) составляет 12,1 миллиарда долларов, сообщил замглавы Нацбанка Украины Олег Чурий.

"На сегодня есть обязательства Нацбанка перед МВФ в сумме 7,2 миллиарда долларов. Есть также обязательства Минфина перед МВФ в сумме 4,9 миллиарда долларов. То есть в целом обязательства перед МВФ составляют 12,1 миллиарда долларов", - сказал Чурий на брифинге в понедельник.

Сказ о Чуриле-волхве

Он добавил, что на сегодня активы НБУ, которые входят в валовые резервы, составляют 18,8 миллиарда долларов.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу на 1 миллиард долларов каждый. Власти Украины рассчитывали получить пятый транш от МВФ до конца 2017 года, однако он так и не был выделен, поскольку Киев затягивает реализацию реформ в рамках программы с фондом.

При этом, как заявил Чурий, НБУ передал Всемирному банку (ВБ) управление частью международных резервов на сумму до 1 миллиарда долларов. "Часть золотовалютных резервов передана в управление Всемирного банка в размере до 1 миллиарда долларов", - сообщил он.

При этом, по его данным, Всемирный банк управляет резервами 53 стран мира. Чурий добавил, что на сегодня активы Нацбанка, которые входят в валовые резервы, составляют 18,8 миллиарда долларов.

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