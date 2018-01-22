МВФ повысил прогноз роста ВВП РФ на 2018 г на 0,1 п.п.

ВАШИНГТОН, 22 янв - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту ВВП РФ на 2018 год на 0,1 процентного пункта — до 1,7%, прогноз на 2019 год остался неизменным - рост на 1,5%, следует из скорректированного январского доклада фонда по мировой экономике World Economic Outlook.

По итогам 2017 года российская экономика, по данным фонда, росла на 1,8%. Минфин предварительно оценил дефицит бюджета РФ за 2017 год в 1,4% ВВП

МВФ в октябре прошлого года повысил прогнозы роста ВВП РФ на 2017 и 2018 годы до 1,8% и 1,6% соответственно на фоне общего укрепления финансовой стабильности, быстрого замедления инфляции, роста промышленности и укрепления рубля.

Между тем глава представительства МВФ в России Габриель Ди Белла в ноябре заявила, что в долгосрочном периоде фонд прогнозирует рост экономики страны по 1,5% в год, хотя и считает возможным достичь роста в 3% за 7-10 лет.

Как отмечается в докладе, МВФ улучшил прогнозы по росту мирового ВВП и на 2018, и 2019 годы на 0,2 процентного пункта — до 3,9%. Аналитики фонда указывают, что на повышение прогноза повлияли "неожиданные сюрпризы в части роста (экономик), которые особенно ярко проявились в Европе, Азии… на развивающихся рынках и в развивающихся группах экономик".

При этом, МВФ улучшил прогноз по росту ВВП ЕС на 2018 и 2019 годы на 0,3 процентного пункта - до 2,2% и 2% соответственно, следует из документа.

Прогноз роста ВВП самой значимой европейской экономики - Германии повышен на 2018-2019 годы на 0,5 процентного пункта - до 2,3% и 2% соответственно.

Аналитики фонда отмечают более сильные, чем ожидалось, "темпы роста для многих стран еврозоны, особенно в Германии, Италии и Нидерландах, что отражает более сильную динамику внутреннего спроса и более высокий внешний спрос". Быстрее, чем ожидалось, росли и экономики стран Восточной Европы, добавляют в фонде. ING ожидает роста ВВП России в 2018 г на уровне 2%, в 2019 г - 1,5%

Также сообщается, что МВФ улучшил прогноз по росту ВВП США на 2018 и 2019 годы на 0,4 и 0,6 процентного пункта - до 2,7% и 2,5% соответственно, следует из скорректированного январского доклада фонда по мировой экономике World Economic Outlook.

Аналитики фонда отмечают, что рост ВВП США во многом будет стимулироваться благодаря новой налоговой политике американской администрации.

"По оценкам, влияние на прирост (ВВП) США будет до 2020 года положительным, и к этому году он (кумулятивный эффект) составит 1,2%", - отмечает фонд. При этом, временный характер реформы создает некоторую неопределенность и ожидается, что с 2022 года рост ВВП США из-за нее, напротив, будет замедляться.

В канун Рождества президент США Дональд Трамп подписал закон о налоговой реформе, которая предусматривает снижение налога на прибыль корпораций до 21% с 35%. Она станет крупнейшей в США с 1986 года. Ее стоимость оценивается в 1,5 триллиона долларов. Главной задачей этой реформы станет возврат инвестиций непосредственно в американскую экономику, которые были ограничены ввиду высоких налогов для корпораций, предпочитавших из-за этого вкладываться в более конкурентные зарубежные рынка. Реформа призвана вернуть американские глобальные компании домой, речь идет как о производстве, так и финансовых потоках. Профицитный бюджет и 2% роста ВВП: что готовит 2018 год России

В докладе сообщается также, что Фондом улучшен прогноз по росту ВВП Китая на 2018 и 2019 годы на 0,1 процентного пункта - до 6,6% и 6,4% соответственно, следует из скорректированного январского доклада фонда по мировой экономике World Economic Outlook.

Аналитики фонда указывают, что рост в четвертом квартале 2017 года на развивающихся рынках, включая Китай, оказался выше, чем они ожидали. При этом, в среднесрочной перспективе прогнозируется "умеренное снижение роста ВВП", связанное с некоторым сокращением спроса, что, впрочем, не повлияет на общую экономическую стабильность в регионе, говорится в докладе.