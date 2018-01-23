Банк Японии оставил ставку по депозитам на уровне -0,1%

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Банк Японии придерживается мнения, что инфляция, вероятно, достигнет уровня 2% через два года. Во вторник центральный банк оставил свою денежно-кредитную политику без изменений, не предоставив новых ориентиров относительно того, последует ли он в этом году примеру других мировых банков, сворачивающих стимулирование, пишет во вторник Dow Jones.

Руководство Банка Японии проголосовало 8 против 1 за сохранение целевой доходности 10-летних японских гособлигаций около 0% и оставило краткосрочную процентную ставку по депозитам на уровне -0,1%. Центральный банк также сохранил свое обещание покупать гособлигации на сумму в 80 трлн иен в год (720 млрд долларов США). Инвесторы считают это знаком приверженности центрального банка мягкой политике.

Разговоры о приверженности Банка Японии текущему курсу политики и возможности повышения процентных ставок в этом году способствовали росту иены с начала года.

Инвесторы видят возможность повышения ставок в Японии на фоне мировой тенденции к сворачиванию чрезвычайных мер стимулирования, которую возглавляет Федеральная резервная система США. Банк Англии и Банк Канады также повысили свои ставки, а Европейский центральный банк сворачивает программу покупки облигаций.

Глава Банка Японии Харухико Курода неоднократно говорил, что изменений в денежно-кредитной политике Японии ожидать не стоит, пока инфляция далека от целевого уровня 2%. Тем самым он пытался развеять слухи о возможности ужесточения политики в этом году.

Такие разговоры изначально были вызваны ноябрьскими комментариями Куроды о негативных последствиях низких ставок. Они возобновились ранее в этом месяце, когда центральный банк немного сократил свои покупки облигаций, что вызвало скачок иены.

И все же один член правления Банка Японии продолжает утверждать, что центральный банк делает недостаточно для достижения целевого уровня инфляции в 2%. Гуси Катаока вновь проголосовал против сохранения политики без изменений, повторив, что банк не достигнет целевого уровня инфляции к марту 2020 года, если не примет дополнительных мер.

В своем ежеквартальном докладе Банк Японии оставил прогнозы инфляции и ВВП без изменений. Центральный банк прогнозирует рост базового индекса потребительских цен без учета свежих продуктов питания на 1,4% в финансовом году, который завершится в марте 2019 году, и на 1,8% в следующем финансовом году.

Последние данные показали, что базовая годовая инфляция в ноябре составила 0,9%.

Центральный банк сохранил без изменения свою оценку экономики, заявив, что она “растет умеренными темпами”, и оставил свой прогноз роста ВВП в текущем финансовом году на уровне 1,9%.

Харухико Курода, чей срок на посту управляющего Банка Японии заканчивается в апреле, как ожидается, не скажет ничего нового в ходе пресс-конференции позднее во вторник.

Участники рынка предпочитают, чтобы Курода остался у руля Банка Японии и в дальнейшем.

Независимо от того, сохранит он за собой кресло управляющего или нет, руководству Банка Японии необходимо улучшить стратегию коммуникации с рынками, считает Идзуми Девалье, экономист Bank of America Merrill Lynch.