Россия выделит ООН $2 млн на борьбу с терроризмом

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Российская Федерация внесет $2 млн в бюджет создающегося в настоящее время Управления ООН по контртерроризму. Такое заявление сделали в постоянном представительстве России при ООН.

"Правительством Российской Федерации принято решение о внесении единовременного добровольного взноса в бюджет Управления ООН по контртерроризму (УКТ) в размере 2 миллионов долларов США. Начиная с 2019 года, на финансирование деятельности УКТ будет также ежегодно выделяться 500 тысяч долларов США", — отметили в постпредстве.

Поясняется, что противодействие терроризму является одним из ключевых приоритетов в работе Организации объединенных наций (ООН). "Перед новым управлением стоит ряд важных задач, прежде всего в плане оказания технического содействия государствам, наиболее подверженным угрозам терроризма. Российская Федерация теперь вносит и финансовый вклад в реализацию этих усилий в качестве одного из крупных доноров ООН в области борьбы с терроризмом", — добавили в представительстве.

Управление ООН по контртерроризму было создано 15 июня 2017 года. Возглавил новое направление Владимир Воронков, он стал заместителем Генерального секретаря ООН. Воронков будет осуществлять стратегическое руководство антитеррористической деятельностью ООН, участвовать в принятии решений в организации и обеспечивать, чтобы истоки терроризма с их разной природой и его последствия учитывались в работе ООН.