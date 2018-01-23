Число безработных в мире достигло рекордных 192,7 млн человек‍

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Международная организация труда (МОТ), являющаяся специализированным учреждением Организации объединенных наций (ООН), в своем ежегодном докладе о безработице на планете прогнозирует на текущий 2018 год глобальную безработицу на уровне прошлого 2017 года. Соответствующее исследование опубликовано на сайте МОТ.

Организация труда отмечает, что глобальная безработица "стабилизуется после активного роста в 2016 году". Не смотря на это, отмечается в исследовании, в 2017 году уровень мировой безработицы побил очередной рекорд: 5,6% от населения Земли, что составляет 192,7 млн человек. Сравнивая с 2016 годом, число безработных выросло на 2,6 млн человек.

Что касается текущего года, что уровень безработицы в мире, полагают в МОТ, должен снизиться на 0,1 процентный пункт.

В то же время количество безработных, сохранится практически без изменений, хотя число работающих людей увеличится. Эксперты связывают это с высокой эффективностью рынков труда в развитых странах, где прогнозируют снижение уровня безработицы на дополнительные 0,2 процентных пункта - до 5,5%.

Относительно России МОТ дает на текущий год следующий прогноз. Уровень безработицы в нашей стране опустится до 5% (что равно 3,8 млн человек), а в следующем 2019 году - 4,9% (3,6 млн). В прошлом году уровень безработицы в России был зафиксирован на уровне 5,2% (3,9 млн россиян).