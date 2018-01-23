Трамп подписал законопроект о финансировании правительства до 8 февраля

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подписал принятый обеими палатами конгресса временный бюджетный закон, продлевающий финансирование федерального правительства до 8 февраля, сообщил Белый дом.

Таким образом, Трамп прекратил трехдневную паузу в работе федерального правительства. Ранее сенат проголосовал за временный бюджет 81 голосами против 18, а палата представителей поддержала законопроект 266 голосами против 150.

Это уже четвертый раз с начала финансового года 1 октября 2017 года, когда принимается временный бюджет. Республиканцы и демократы в конгрессе не могут договориться о долговременном бюджете на фоне ряда разногласий, преимущественно по иммиграции. Республиканцы обладают большинством в обеих палатах, но им требуются голоса демократов для принятия ряда бюджетных мер.

В обмен на поддержку демократов нынешнему бюджету республиканцы в сенате согласились провести в ближайшее время голосование по иммиграционным мерам, на принятии которых настаивают демократы.