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Трамп подписал законопроект о финансировании правительства до 8 февраля


Мировая экономика / Экономика
  • #Президент США Дональд Трамп выступает на американской авиабазе "Йокота" в Фусе, Токио. 5 ноября 2017
    © AFP, Jim Watson

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подписал принятый обеими палатами конгресса временный бюджетный закон, продлевающий финансирование федерального правительства до 8 февраля, сообщил Белый дом.

Таким образом, Трамп прекратил трехдневную паузу в работе федерального правительства. Ранее сенат проголосовал за временный бюджет 81 голосами против 18, а палата представителей поддержала законопроект 266 голосами против 150.

Это уже четвертый раз с начала финансового года 1 октября 2017 года, когда принимается временный бюджет. Республиканцы и демократы в конгрессе не могут договориться о долговременном бюджете на фоне ряда разногласий, преимущественно по иммиграции. Республиканцы обладают большинством в обеих палатах, но им требуются голоса демократов для принятия ряда бюджетных мер.

В обмен на поддержку демократов нынешнему бюджету республиканцы в сенате согласились провести в ближайшее время голосование по иммиграционным мерам, на принятии которых настаивают демократы.

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