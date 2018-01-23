ЕС вывел половину стран из "черного списка" налоговых гаваней

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза (Экофин) на заседании во вторник вывел почти половину - восемь стран - из так называемого "черного списка" налоговых гаваней, говорится в сообщении Совета ЕС.

Этот список, именуемый списком не сотрудничающих с Евросоюзом юрисдикций в налоговых вопросах, был впервые принят в ЕС в конце декабря прошлого года. В него вошли 17 стран и территорий.

Из списка выбыли Барбадос, Гренада, Южная Корея, Макао, Монголия, Панама, Тунис и ОАЭ.

Таким образом, в списке остались девять юрисдикций, среди которых Бахрейн, Намибия, Маршалловы острова, Тринидад и Тобаго.

Восемь стран исключены из "черного списка" ввиду предложений по корректировке своих налоговых режимов, сделанных ими после принятия Евросоюзом этого перечня стран.

Эти страны из "черного списка" перейдут в так называемый "серый список", где уже находится ряд других юрисдикций. Из последнего списка они могут быть выведены после имплементации предложений по корректировке своих налоговых режимов.