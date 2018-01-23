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Задолженность по зарплате в РФ за декабрь сократилась на 20,4%


Экономика / Макроэкономика

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Суммарная задолженность по зарплате в РФ за декабрь снизилась на 636 миллионов рублей, или на 20,4%, и на 1 января составила 2,487 миллиарда рублей, сообщил в пятницу Росстат.

В ноябре, как ранее сообщал Росстат, задолженность по зарплате в РФ снизилась на 10,9% - до 3,123 миллиарда рублей на 1 декабря.

Просроченная задолженность по заработной плате из-за отсутствия у организаций собственных средств на 1 января составила 2,462 миллиарда рублей, или 99% общей суммы просроченной задолженности. По сравнению с 1 декабря 2017 года она снизилась на 637 миллионов рублей или на 20,6%.

Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней составила 25 миллионов рублей и увеличилась по сравнению с 1 декабря на 900 тысяч рублей, или на 3,6%, в том числе задолженность из федерального бюджета составила 5 миллионов рублей (снизилась по сравнению с 1 декабря на 2 миллиона рублей, или на 26,8%), задолженность бюджетов регионов составила 13 миллионов рублей (увеличение на 3 миллиона рублей, или на 27,4%), местных бюджетов - 7 миллионов рублей (снижение на 200 тысяч рублей, или на 2,2%).

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