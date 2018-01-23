Чистая прибыль Johnson & Johnson в 2017 г снизилась почти в 13 раз

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании Johnson & Johnson (J&J), крупнейшего в мире производителя товаров для здоровья, по итогам 2017 года уменьшилась в 12,7 раза по сравнению с показателем 2016 года и составила 1,3 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании.

В пересчете на акцию чистая разводненная прибыль компании составила 0,47 доллара против 5,93 доллара в 2016 году. Мировые продажи компании за отчетный период увеличились на 6,3% и составили 76,45 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала J&J зафиксировала чистый убыток в размере 10,713 миллиарда долларов против прибыли в размере 3,814 миллиарда долларов годом ранее. Чистый разводненный убыток на акцию составил 3,99 доллара против прибыли в 1,38 доллара в октябре-декабре 2016 года. При этом аналитики ожидали показатель прибыли на уровне 1,72 доллара на акцию. Мировые продажи компании за отчетный период увеличились на 11,5% и составили 20,195 миллиарда долларов.

Чистый убыток и убыток на акцию по итогам четвертого квартала компания объясняет значительными выплатами, наибольшая часть, общей суммой в 13,6 миллиарда долларов, связана с принятой в конце прошлого года налоговой реформой. За вычетом этих расходов скорректированная чистая прибыль за квартал составила 4,8 миллиарда долларов, а скорректированная разводненная прибыль на акцию - 1,74 доллара, что на 9,5% и 10,1% соответственно больше прошлогодних показателей.

Продажи в США выросли за квартал на 9,8%, в Европе - на 18,2%. J&J отмечает прогресс в фармацевтическом бизнесе - квартальный рост составил 15,5%. В 2018 году компания ожидает продажи в диапазоне 80,6-81,4 миллиарда долларов, скорректированную прибыль на акцию - 8-8,2 доллара.

J&J основана в 1886 году. Российское представительство - действующее с 1992 года ООО "Джонсон & Джонсон" - включает в себя компании "Джонсон & Джонсон Медикал", "Янссен-Силаг", "Джонсон & Джонсон Консьюмер", "Вистакон". В числе наиболее известных торговых марок - Johnson`s baby, o.b., Clean & Clear, Reach.