СМИ: Правительство РФ хочет ограничить анонимные электронные платежи

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Правительство РФ намерено ограничить анонимные электронные платежи, соответствующие поправки к законодательству готовят профильные ведомства, пишет в среду газета "Коммерсант".

По данным издания, в конце декабря Минфин отчитался об исполнении поручения правительства, в рамках которого была поставлена задача оценить целесообразность запрета зачисления средств на неперсонифицированные электронные средства платежа (НЭСП) без использования банковского счета. Вопрос прорабатывался при участи ЦБ, Росфинмониторинга, Минюста, Минэкономразвития. НЭПС - электронные средства платежа, которые не требуют идентификации клиента при открытии, - электронные кошельки и предоплаченные банковские карты. Способ зачисления средств на них до 15 тысяч рублей не ограничен.

В пресс-службе Минюста сообщили газете, что 1 декабря 2017 года в Минфине состоялось согласительное совещание, где обсуждались разногласия позиций относительно запрета. Разрешить противоречия не удалось, и Минфин предложил продолжить обсуждение на площадке аппарата правительства, сообщает издание. По данным газеты, разногласия при обсуждении мер возникли между Банком России и Росфинмониторингом.

Так, ЦБ считает, что предложение необходимо дополнить запретом на получение наличных с электронных кошельков и предоплаченных карт. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму осенью прошлого года. Росфинмониторинг предлагает запретить анонимные кошельки и карты полностью, то есть ввести обязательную, пусть и упрощенную идентификацию при их открытии. "Мы видим использование тех же анонимных кошельков для финансирования террористической, экстремистской и противоправной деятельности", - пояснил газете статс-секретарь Росфинмониторинга Павел Ливадный.

В ЦБ считают позицию Росфинмониторинга чрезмерно жесткой. По словам собеседника газеты, знакомого с позицией Банка России, в ЦБ уверены, что введение обязательной идентификации для НЭСП приведет к переходу населения на наличные расчеты. В пресс-службе ЦБ сообщили лишь, что "вопрос объема изменений законодательства в этой области в настоящий момент обсуждается".

Эксперты при этом отмечают, что даже исходный вариант, предусматривающий зачисление средств на НЭСП только через банковские счета, ударит по рынку, а ужесточения, предлагаемые ЦБ и Росфинмониторингом, могут вовсе погубить его, пишет газета. Несмотря на протесты участников рынка, по данным издания, в ближайшее время Росфинмониторинг и ЦБ планируют выработать единую позицию, после чего начнется реализация проекта.