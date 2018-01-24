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Голландский суд разморозил активы Нацфонда Казахстана на сумму $22 млрд


Мировая экономика / Экономика

АЛМА-АТА, 24 янв - ПРАЙМ. Окружной суд города Амстердам удовлетворил ходатайство Национального банка Казахстана о снятии ареста с активов Национального фонда, находящихся на кастодиальном хранении в Bank of New York Mellon, говорится в сообщении на сайте министерства юстиции республики.

Ранее министерство юстиции Казахстана сообщило, что в 2013 году были частично удовлетворены требования молдавского бизнесмена Анатолия Стати к республике: арбитражный трибунал при Торговой палате Стокгольма присудил ему около 500 миллионов долларов. Казахстан обжаловал это решение. Республика пытается доказать, что Стати в течение многих лет якобы разворачивал в Казахстане масштабную мошенническую схему. Бизнесмен, как утверждают в Астане, в частности, завысил стоимость строительства газоперерабатывающего завода в Казахстане.

По ходатайству Стати 30 октября 2017 года банк Bank of New York Mellon в Бельгии заморозил средства Национального фонда Казахстана в размере около 22 миллиардов долларов, находящиеся у него на хранении в интересах Национального банка республики. Республика опротестовала это решение.

"Суд согласился с позицией Национального банка и министерства юстиции Республики Казахстан, участвовавшего в процессе в качестве третьей стороны, и постановил, что активы Национального фонда неприкосновенны", - отмечается в сообщении. Подчеркивается, что судебные органы Нидерландов ранее уже отказывали Стати в наложении ареста на эти же активы. Стати скрыл эти факты, тем самым ввел в заблуждение суд.

"Суд также предписал Стати возместить судебные издержки казахстанской стороне. Аналогичный предварительный арест был наложен бельгийскими судебными органами. Работа по его обжалованию продолжается в установленном порядке", - говорится в сообщении Минюста.

В конце декабря 2017 года министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев заявлял, что "заморозка" за рубежом активов Казахстана не грозит потерей этих денег. В свою очередь глава Нацбанка республики Данияр Акишев заявил журналистам, что "сумма иска несопоставима с тем уровнем, который был заморожен", назвав действия банка неправомерными.

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