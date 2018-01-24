Госструктурам разрешили не раскрывать закупки банковских услуг

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило перечень финансовых услуг, сведения о которых не составляют государственную тайну, однако и не подлежат размещению в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ либо услуг для обеспечения гос- и муниципальных нужд. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на портале правовой информации.

Документ подписан премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Распоряжение действует до 1 июля текущего 2018 года.

В частности, в перечень финансовых услуг, закупки которых разрешено не раскрывать, вошли банковские услуги, страховые услуги, предоставление займов, предоставление поручительств и услуги по финансовой аренде (лизинг, сублизинг).