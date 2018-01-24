FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Госструктурам разрешили не раскрывать закупки банковских услуг


Компании / Экономика / Финансы
  • #Договор
    © fotolia.com, lichtmeister

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило перечень финансовых услуг, сведения о которых не составляют государственную тайну, однако и не подлежат размещению в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ либо услуг для обеспечения гос- и муниципальных нужд. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на портале правовой информации.

Документ подписан премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Распоряжение действует до 1 июля текущего 2018 года.

В частности, в перечень финансовых услуг, закупки которых разрешено не раскрывать, вошли банковские услуги, страховые услуги, предоставление займов, предоставление поручительств и услуги по финансовой аренде (лизинг, сублизинг).

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ