Цены промпроизводителей РФ в 2017 году выросли на 8,4%

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Цены производителей промышленных товаров в России в 2017 году выросли на 8,4%, в декабре рост составил 1,2% после 0,9% в ноябре, сообщает Росстат.

В течение 2017 года цены промпроизводителей показывали неравномерную динамику. В январе-феврале они росли, в марте-июле – снижались. Затем, после пяти месяцев спада, цены вновь перешли к росту: в августе они поднялись в месячном выражении на 1,5%, в сентябре - на 2,4%, в октябре — на 1,2%. В ноябре замедлили рост до 0,9%.

При этом в среднем за 2017 год цены промпроизводителей выросли на 7,6%.

С 1 января прошлого года Росстат перешел на новую версию Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2). В связи с этим введена новая классификация индексов цен промпроизводителей - "добыча полезных ископаемых", "обрабатывающие производства", "обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", "водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений".