Инфляция в РФ за неделю составила 0,1%

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Инфляция в РФ за неделю с 16 по 22 января составила 0,1%, с начала года потребительские цены выросли на 0,3%, сообщает Росстат в среду.

В период с 1 по 9 января инфляция в РФ составила 0,2%, с 10 по 15 января потребительские цены выросли на 0,1%.

За прошедшую неделю цены на полукопченую колбасу, творог, маргарин, пшено, чай и соль выросли на 0,2-0,4%. Одновременно гречневая крупа подешевела на 1%, куры, куриные яйца и сахар-песок — на 0,2-0,7%.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем не изменились. При этом на картофель, белокочанную капусту, лук, морковь и яблоки цены выросли на 0,2-1,4%. В то же время огурцы и помидоры стали дешевле на 4% и 1,6% соответственно.

Цены на автомобильный бензин практически не изменились, на дизельное топливо — выросли на 0,1%.

По данным Росстата, инфляция в РФ по итогам 2017 года составила 2,5%; в декабре рост потребительских цен ускорился до 0,4% с 0,2% в ноябре.