Продажи жилья на вторичном рынке США в декабре упали более прогноза на 3,6%

МОСКВА, 24 янв ПРАЙМ. Количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке США в декабре снизилось на 3,6% по сравнению с пересмотренным показателем ноября - до 5,57 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения числа сделок на 1,6% - до 5,72 миллиона с первоначального показателя ноября в 5,81 миллиона сделок.

Показатель ноября был пересмотрен в сторону уменьшения - до 5,78 миллиона сделок.