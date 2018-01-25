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Google возглавил рейтинг работодателей среди студентов в России‍


Экономика

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Американская корпорация Google возглавила рейтинг работодателей среди российских студентов. На втором и третьем месте - российские "Яндекс" и "Газпром", пишет РБК со ссылкой на рейтинг портала Future Today.

Исследование портала для поиска работы показало, что у компании Google "уровень поддержки" в 21,6%, у техногиганта "Яндекс" - 17,4%, у госкорпорации "Газпром" 15,4%. Год назад "Газпром" в рейтинге опережал "Яндекс" (21 против 20,2%), первое место также занимал Google.

Американская Apple на четвертой позиции, на пятой - автоконцерн BMW. В топ-10 также попали "Газпром нефть", Сбербанк, Microsoft, "Аэрофлот" и "Роснефть".

В опросе приняли участие 19,5 тысячи студентов 38 российских вузов, которые находятся в 16 городах России. При этом

Отмечается, что работодатели в основном хотят видеть своими сотрудниками выпускников Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного университета (МГУ).

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