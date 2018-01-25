FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Индекс доверия потребителей к экономике ФРГ в феврале оказался лучше прогноза


Мировая экономика / Экономика

 

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии за февраль вырос до 11 пунктов против показателя января в 10,8 пункта, сообщает исследовательская компания Gfk.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что показатель сохранится на уровне января.

Компания также сообщила, что индекс текущих экономических ожиданий в Германии в феврале вырос на 9,2 пункта, до 54,4 пункта. Этот показатель стал максимальным с февраля 2011 года, когда был достигнут уровень в 57,1 пункта.

При этом "готовность потребителей покупать" в феврале увеличилась до 60,4 пункта с январского уровня в 57,1 пункта. Показатель вырос до максимума с мая 2015 года, когда он был на уровне в 62,6 пункта. Ожидание роста заработных плат в отчетном месяце поднялось на 2,5 пункта - до 56,8 пункта.

"Потребители в Германии демонстрируют чрезвычайно оптимистичное начало 2018 года. Они наблюдают, как экономика Германии переживает явный экономический бум", - говорится в релизе Gfk.

 

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ