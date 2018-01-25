Индекс доверия потребителей к экономике ФРГ в феврале оказался лучше прогноза

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии за февраль вырос до 11 пунктов против показателя января в 10,8 пункта, сообщает исследовательская компания Gfk.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что показатель сохранится на уровне января.

Компания также сообщила, что индекс текущих экономических ожиданий в Германии в феврале вырос на 9,2 пункта, до 54,4 пункта. Этот показатель стал максимальным с февраля 2011 года, когда был достигнут уровень в 57,1 пункта.

При этом "готовность потребителей покупать" в феврале увеличилась до 60,4 пункта с январского уровня в 57,1 пункта. Показатель вырос до максимума с мая 2015 года, когда он был на уровне в 62,6 пункта. Ожидание роста заработных плат в отчетном месяце поднялось на 2,5 пункта - до 56,8 пункта.

"Потребители в Германии демонстрируют чрезвычайно оптимистичное начало 2018 года. Они наблюдают, как экономика Германии переживает явный экономический бум", - говорится в релизе Gfk.